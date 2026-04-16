ラッシング「もう言葉が出ないぐらい素晴らしい」【MLB】ドジャース 8ー2 メッツ（日本時間16日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、本拠地のメッツ戦で6回10奪三振2安打1失点と好投し、今季2勝目を挙げた。5年ぶりに投手専念し、32回2/3連続自責点ゼロの日本人先発記録も樹立。防御率0.50、WHIP0.72、被打率.113はいずれもリーグ1位だ。チームは同一カード3連勝。試合後、ドジャースのクラブハウ