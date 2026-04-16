スターバックス コーヒー ジャパンは、日本上陸30周年企画として4月20日より、特別連載「#わたしとスターバックス」を公開する。1996年の日本1号店オープンから30年を迎え、ゆかりのある著名人約20名とともに、日常の傍らにあったスターバックスとの物語を紡いでいくという。特別連載「#わたしとスターバックス」○日本上陸30年の軌跡と累計60億回の「ありがとう」1996年8月2日に東京・銀座へ日本1号店がオープンしてから2026年で3