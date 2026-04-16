―［結婚につながる恋のはじめ方］― 皆さん、こんにちは。結婚につながる恋のコンサルタント、山本早織です。◆結婚するために本当に必要なスタンス「条件は最高なのに、なぜか結婚できない」そんな男性を私は数多く見てきました。今回は、まさにその典型とも言える、年収1500万円超えの経営者・ツカサさん（仮名・45歳）のエピソードから、「結婚するために本当に必要なスタンス」についてお話しします。◆優良物件だと思