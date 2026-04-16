「うちの会社は黒字だから安心」「転職経験がないのは忠誠心の証」。そう思い込んでいる30代・40代のあなたは、すでに危険水域だ。かつては美徳とされた「転職回数の少なさ」が、40代以降、キャリアを蝕む“仇”となる。20代で評価された「生え抜き」の経歴は、今は「柔軟性や適応力に欠ける」という烙印に変わり、市場価値を大幅に下げるのだ。会社が平気で「高コスト社員」を切り捨てる現代、黒字企業でさえ容赦なく「用済