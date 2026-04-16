時代を先取りした革新的スポーツカークルマ選びの価値観は、この数年で大きく変わってきています。特に環境意識の高まりや電動化技術の進化によって、スポーツカーも従来の「速さ」や「デザイン」だけでは語れない時代になりました。そうした流れの中で、かつて登場したあるモデルが、いま改めて注目されるようになっています。【画像】超カッコイイ！ これが“1.5リッター370馬力超え”の斬新「“4WD”スポーツカー」です！（