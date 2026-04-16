IMF・世界銀行の春会合にあわせ、アメリカを訪れている片山財務相は、アメリカ財務省でのベッセント財務長官との会談の前に日本テレビなどの取材に応じ、「ホルムズ海峡をめぐる見通しと、為替市場に及ぼしている影響がより良い方向に少しでも行けばいいと思っている」とし、中東情勢をめぐる世界経済への影響について議論すると明らかにしました。15日に高市首相が発表した、アジアへのおよそ1兆6000億円の金融支援についても説明