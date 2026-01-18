フォークデュオ「ゆず」の北川悠仁さんが、2026年1月14日に49歳の誕生日を迎え、インスタグラムで近影を公開した。「みんなにお祝いしてもらえて、良い誕生日になりました」北川さんは14日、インスタグラムで「いつも応援ありがとう。49歳になりました」と投稿。「4」と「9」の形を模したバルーンを手に持ち、笑顔を見せる写真を公開した。夜にインスタライブを行った後、改めて写真を投稿。「49」の形のケーキを前に、満面の笑顔