Jリーグとatmosがコラボデザインを発表Jリーグとストリートカルチャーを世界へ発信する「atmos」が4月15日、初となるコラボレーションアパレルコレクションを発表した。「日常の中で着る、”もうひとつのスタイル”」をテーマにアパレルグッズが展開される。本コレクションでは、メンズからウィメンズまで幅広く着用できるシャツやキャップがラインナップされた。そして、Jリーグの公式マスコット「Jリーグキング」のフィギュ