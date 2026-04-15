スズキは、米国のスタートアップGlydwaysに追加出資したと発表した。小型電動車両を活用した都市向け輸送ネットワーク分野で協業を強化する。【こちらも】スズキの記事一覧はこちらGlydwaysは専用レーンを走行する小型電動車両を隊列で自動運転させるオンデマンド輸送システムを開発する企業だ。効率性と低コストを両立した新たな公共交通の実現を目指している。■車両開発と量産で連携スズキは2024年5月に初出資しており、