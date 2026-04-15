俳優の妻夫木聡（45）が、14日放送の日本テレビ系バラエティー『ザ！世界仰天ニュース』3時間スペシャル（後8：00）に出演。アレルギーについて明かした。【写真】“夫婦ペアルック”「色ちの長靴かわい」妻夫木聡らのほほ笑ましいショットさまざまな仰天ニュースが紹介されるなか、「食の危険」についての話題に。その流れで自身について聞かれると「子どもの頃から朝に牛乳を飲むと、よくお腹をこわすことが多くて」と回顧。