開催中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアで、村山慶氏によるマンガ「セントールの悩み」がセール価格で販売されている。 本作は六本肢で進化を遂げた架空の人類史・人類社会を描いた作品。“人間だけど人間じゃない”娘たちの日常が展開される。開催されているセールでは、本作の1巻から25巻まで77円で購入できる。最新26巻のみ通常価格なので、まとめ買いの際には注意してほしい。