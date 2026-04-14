AGMが、IP67防水・磁着式固定・LEDライトを搭載したポータブルスピーカー『AGM MagROCK』を発売した。 【画像あり】『AGM MagROCK』使用イメージ 『AGM MagROCK』は、キャンプや登山、工事現場、バイクツーリングなど過酷な環境での使用を想定して開発されたポータブルスピーカーだ。 IP67等級の防水・防塵性能を備え、水や埃の侵入を防ぐ全天候型の設計を採用している