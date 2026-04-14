AGMが、IP67防水・磁着式固定・LEDライトを搭載したポータブルスピーカー『AGM MagROCK』を発売した。

【画像あり】『AGM MagROCK』使用イメージ

『AGM MagROCK』は、キャンプや登山、工事現場、バイクツーリングなど過酷な環境での使用を想定して開発されたポータブルスピーカーだ。

IP67等級の防水・防塵性能を備え、水や埃の侵入を防ぐ全天候型の設計を採用している。耐落下・耐衝撃構造で、動作温度範囲は-5℃～45℃。シリコンやメッシュ素材など耐久性の高い素材を用いた高耐久ボディも特徴となっている。

本体背面には専用のマグネットモジュールを搭載している。車のボディや自転車、工具など金属面にワンタッチで吸着固定でき、手持ち不要で設置場所を選ばない仕様となっている。

本体正面にはLEDライトを搭載しており、音楽のリズムに合わせて点灯・調光する機能を備える。夜間のキャンプや車内での使用時には照明としても活用できる。

接続方式はBluetoothワイヤレスで、スマートフォンやタブレットからストリーミング再生が可能。コンパクトなボディで持ち運びにも対応する。

価格は4,980円（税込）で、Amazonおよび楽天にて販売される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）