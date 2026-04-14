M!LKの佐野勇斗が自身のInstagramを更新。バイクにまたがるクールなショットと、スイーツを頬張るお茶目な姿の“ギャップ”を披露し、ファンの注目を集めている。 【写真】M!LK佐野勇斗クールなバイクショット＆ドーナツ“もぐもぐ” ギャップの魅力放つ／佐野勇斗のクールな横顔ショット（3本） ■佐野勇斗、クールなバイクショット＆無邪気な“もぐもぐ姿” 佐野は、倉庫のような空間