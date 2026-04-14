M!LKの佐野勇斗が自身のInstagramを更新。バイクにまたがるクールなショットと、スイーツを頬張るお茶目な姿の“ギャップ”を披露し、ファンの注目を集めている。

【写真】M!LK佐野勇斗クールなバイクショット＆ドーナツ“もぐもぐ” ギャップの魅力放つ／佐野勇斗のクールな横顔ショット（3本）

■佐野勇斗、クールなバイクショット＆無邪気な“もぐもぐ姿”

佐野は、倉庫のような空間で、黒地にフレイム（炎）のペイントが施されたチョッパー系のカスタムバイクにまたがる美しい横顔を公開。ワークテイストのオールブラックコーデに身を包み、ふんわりとしたウェーブの前髪が柔らかなニュアンスを添えている。

アンニュイな眼差しが印象的な正面ショットや、セピア調でヴィンテージ感漂うカットなど、クールな魅力が際立つビジュアルを披露した。

投稿には「大型とろかな。。」と、免許取得を検討するコメントも添えられており、バイクへの関心の高さをうかがわせた。

そんな無造作なかっこよさを見せたバイクショットから一転、5枚目では両手にドーナツを持ち、大きく口を開けて頬張る姿、6枚目ではフランスパンの端をくわえながら歩く姿を披露。クールさとのギャップが際立つ、愛らしい一面ものぞかせた。

SNSでは、「激メロすぎる」「バイクめちゃくちゃ似合う」「かっこよすぎて全国民惚れる」「大型バイク楽しみ！」「食べてる横顔が綺麗すぎ」「ドーナツ頬張ってるのかわいい」「ギャップやばい」「まじでかっこいい」など、熱い反響が寄せられている。

■写真：佐野勇斗、クールな横顔ショット