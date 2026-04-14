今年3月いっぱいでNHKを退職した和久田麻由子アナウンサーが、日本テレビ系で放送する土曜22時枠の新報道番組「追跡取材 news LOG」でメーンキャスターを務めることが正式に発表された。また、一部スポーツ紙では、和久田アナは大手芸能事務所に所属しフリーアナウンサーとして活動すると報じられている。 和久田アナは、東京大学経済学部卒の才女として知られ、NHK在籍中は「おはよう日本