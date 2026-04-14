今年3月いっぱいでNHKを退職した和久田麻由子アナウンサーが、日本テレビ系で放送する土曜22時枠の新報道番組「追跡取材 news LOG」でメーンキャスターを務めることが正式に発表された。また、一部スポーツ紙では、和久田アナは大手芸能事務所に所属しフリーアナウンサーとして活動すると報じられている。

和久田アナは、東京大学経済学部卒の才女として知られ、NHK在籍中は「おはよう日本」「ニュースウオッチ9」など、人気が高い報道番組のMCを担当。また、「NHK紅白歌合戦」の司会や、東京五輪の開会式で中継も務めるなど、国民的人気を誇るエースアナだった。そんな和久田アナの独立となり、テレビ関係者の間では高い注目が集まっているという。

「和久田アナは、高視聴率の番組でMCを務めていたので幅広い世代から人気です。ここ数年のうちに独立した女子アナの中で圧倒的な知名度があり、活躍が期待されています」（民放関係者）

ただ、そんな人気が高い和久田アナでさえ、不安要素が大きいとテレビ関係者は明かす。

「いきなり話題の報道番組でMCを務めることになり、プレッシャーはかなり大きいでしょう。日テレは日曜夜の『真相報道 バンキシャ！』が長く人気で、週末のニュース番組の定番です。『追跡取材 news LOG』は『バンキシャ！』と比べられること間違いなしで、しっかり差別化しないと、視聴率が低迷する恐れがあります。いきなり、MCを担当する番組がコケる可能性もありえます」（民放関係者）

独立早々に正念場を迎える和久田アナだが、もし「追跡取材 news LOG」がイマイチな視聴率になると、NHKから独立する女子アナは激減するだろうと言われている。民放テレビ局の編成担当者が内情を明かしてくれた。

「現在は独立する女子アナが多すぎて、報道番組でもバラエティーでも熾烈（しれつ）な競争が起きています。一昔前のように、独立した女子アナがすぐに活躍できる可能性は低くなり、和久田アナも成功を手に入れるかは不透明です。NHKから昨年、中川安奈アナが独立したがイマイチ人気が出なく迷走しているのがいい例です。もし、絶対的エースだった和久田アナが独立に失敗すれば、NHKを辞めてフリーアナになろうとする女子アナは激減するでしょう。NHKは長く勤めれば待遇もいいし、無理に独立する必要もありません。和久田アナが活躍できるのか、NHKの女子アナたちが注目しているという話です」

まずは、「追跡取材 news LOG」が高視聴率を獲得できるのか注目だ。