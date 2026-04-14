【「ヤングチャンピオン」2026年No.9】 4月14日 発売 価格：560円 【拡大画像へ】 秋田書店は、「ヤングチャンピオン」2026年No.9を4月14日に発売した。価格は560円。 表紙と巻頭グラビアにはSKE48の大村杏さんが登場。また、STU48の甲斐心愛さんのグラビアも掲載される。さらに、ふろくとして、「アイドル夢ムービーズ パラダイスDVD70min.」がついてくる。