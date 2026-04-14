衆議院の選挙制度のあり方を議論する与野党協議会の新しい座長に、鈴木馨祐元法務大臣が指名されました。新座長 鈴木馨祐 元法務大臣「選挙制度は民主主義の根幹でもありますので、全力で取り組みをしていきたいと思っています」衆議院ではおととし12月に選挙制度の抜本的な検討をおこなう協議会が設置され、与野党が議論を重ねてきましたが、今年1月に衆議院が解散され、議論は中断していました。協議会を再開するにあ