元日本代表DFで昨季は札幌の指揮官、今季は学芸大監督と兼任へ北海道十勝スカイアースは4月14日、岩政大樹氏がスペシャルアドバイザー（SA）に就任したことを発表した。昨季は北海道コンサドーレ札幌の監督を務めた岩政氏が、再び北海道の地でクラブの発展を支えることになった。岩政氏は現役時代、鹿島アントラーズでJ1リーグ3連覇に貢献し、ベストイレブンを3回受賞。日本代表としても2011年のアジア杯優勝を経験するなど、