NHKの情報番組「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）は14日の放送冒頭、前日13日の一部放送内容について、MCを担当する鈴木奈穂子アナウンサーが訂正、謝罪した。同番組では13日の放送で、ダウン症の書家として知られる金澤翔子さん（40）について、昨年、書家を引退したと伝えた。その後、金澤さんのフェイスブックには、番組内で「金澤翔子が引退したとの誤った内容が放送されました」「現在は、新たな作品製作は終了しましたが、