― ダウは301ドル高と反発、米国とイランの協議継続を期待する買い優勢、ナスダックは9日続伸 ― ＮＹダウ 48218.25 ( +301.68 ) Ｓ＆Ｐ500 6886.24 ( +69.35 ) ＮＡＳＤＡＱ 23183.74 ( +280.85 ) 米10年債利回り4.288 ( -0.031 ) ＮＹ(WTI)原油 99.08 ( +2.51 ) ＮＹ金 4767.4 ( -20.0 ) ＶＩＸ指数19.12 ( -0.11 ) シカゴ日経225先物 (円建て)57660 ( +10