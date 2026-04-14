女優の米倉涼子が圧巻のフォーマル・ブラックドレス姿を披露した。１４日までにインスタグラムを更新し「『Ｍｉｃｈａｅｌ』ベルリン・ワールドプレミアにて」とドイツ・ベルリンで行われたプレミアに出席したことを報告。ほっそりした肩を出した胸元にフェザーの飾りがついたオフショルダーのブラックドレスでレッドカーペットに登場した自身のショットをアップした。そして「世界中から集まったファンの方々の熱気に触れ、