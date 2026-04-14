春だけの特別な景色海上自衛隊は2026年4月7日、「この季節だけの特別な景色」として、「潜水艦のちょっとレアな姿」を収めた写真を公式Xで公開しました。【画像】春だけの景色！これが「最新潜水艦のちょっとレアな姿」です公開された写真は、桜が咲く中で横須賀基地に並ぶ3隻の潜水艦を捉えたもの。そのうちの1隻は、横須賀基地に配備されたばかりの最新潜水艦「ちょうげい」です。「ちょうげい」の船体には艦番号と艦名が白