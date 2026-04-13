【こと座流星群】 について 春の夜空を彩る【こと座流星群】を見てみませんか？ 《流星出現期間》は４月１４日（火）～３０日（木）、最も多くの流星が期待できる《極大期》は４月２３日（木）午前５時頃となっています。 午前５時頃には、すでに薄明が始まっている地域も多いので、２３日（木）午前３時頃が最も多く観測できそうです。空の暗い場所に場所であれば、１時間あたり１０個から１５個、期待できるでしょ