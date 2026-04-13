【こと座流星群】 について

春の夜空を彩る【こと座流星群】を見てみませんか？

《流星出現期間》は４月１４日（火）～３０日（木）、最も多くの流星が期待できる《極大期》は４月２３日（木）午前５時頃となっています。

午前５時頃には、すでに薄明が始まっている地域も多いので、２３日（木）午前３時頃が最も多く観測できそうです。空の暗い場所に場所であれば、１時間あたり１０個から１５個、期待できるでしょう。

【こと座流星群】を見よう 放射点の方角は？

「こと座」を知らなくても心配ありません。以下を参考に《放射点》の大まかな位置を見つけましょう。

１）【観察に適した時間帯】〈放射点〉が上がってくるのは『午後１０時頃』ですが、月が沈んでからが、観測にはいいでしょう。２３日（木）の場合、午前０時頃に月が沈みます。

２）【放射点の見つけ方】《夏の大三角》と呼ばれる《光輝く３つの星》を探します。

こと座の〈ベガ〉、わし座の〈アルタイル〉、はくちょう座の〈デネブ〉という星です。※星座アプリ・星座早見盤を使うと簡単です。

３）こと座の〈ベガ〉の少し上が《放射点》です。このあたりを中心にして、空全体を見渡すように観察しましょう。

月の満ち欠けカレンダー

『月の満ち欠け』と『こと座流星群』の出現時期をまとめました。

『月』は１７日（金）が新月です。日を追うごとに、月明かりの影響が増えてきますので、月が沈んでから観察しましょう。

観察の注意点＆撮影のコツ

４月とはいえ夜はまだ冷えるので防寒対策、そしてトイレの対策は必要ですが、それ以外では・・・。

１）目を暗がりに慣らすために最低１５分は粘りましょう。

２）イスや寝袋などを準備すると便利です。

３）写真を撮る方は、絞りは開放、ISO1600～3200、シャッタースピードを15秒～30秒ぐらいに設定しましょう。スマートフォンのカメラでもマニュアルモードで撮影できる機種もあります。

スマートフォンで流星を撮影するときは・・・

１）『三脚とホルダー』を使って手ブレを防ぎましょう。

２）『動画撮影』にチャレンジするときは、電池の消耗が激しいので『充電済み』で『モバイルバッテリー』を準備し、『スマホ内の空き容量』を確保しておきましょう。

３）iPhoneでもアンドロイドでも『星空撮影用のアプリ』が各種あります。有料のものもありますが、専用のアプリで好みのものを探しておくといいでしょう。

また、星座観察用のアプリもあります。

観察計画を立てよう １６日間予報（１３日（月）～２９日（水祝））

流星群観察の計画を立てましょう。各都道府県の県庁所在地の１６日間予報を、画像で掲載しています（北海道は札幌と釧路の２か所）。

・