火曜日は西から天気下り坂あす（火）は、九州では朝から雲が広がり雨の降るところがあり、西日本では夜にかけて雨の範囲が広がります。【CGで見る】台風4号の進路予想東日本も昼ごろまでは日差しの届くところもありますが、徐々に雲が増え、夜遅くまでに雨の降りだすところが多いでしょう。北日本は晴れそうです。夏日予想の長野県では、一日の寒暖差が17℃ほどにあすの各地の予想最高気温です。札幌:14℃釧路:11℃青森:16