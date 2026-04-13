火曜日は西から天気下り坂

あす（火）は、九州では朝から雲が広がり雨の降るところがあり、西日本では夜にかけて雨の範囲が広がります。

【CGで見る】台風4号の進路予想

東日本も昼ごろまでは日差しの届くところもありますが、徐々に雲が増え、夜遅くまでに雨の降りだすところが多いでしょう。北日本は晴れそうです。

夏日予想の長野県では、一日の寒暖差が17℃ほどに

あすの各地の予想最高気温です。

札幌 :14℃ 釧路 :11℃

青森 :16℃ 盛岡 :20℃

仙台 :15℃ 新潟 :17℃

長野 :25℃ 金沢 :22℃

名古屋:23℃ 東京 :23℃

大阪 :25℃ 岡山 :21℃

広島 :21℃ 松江 :20℃

高知 :22℃ 福岡 :20℃

鹿児島:22℃ 那覇 :28℃

あすの最低気温はきょうよりやや高いところが多いでしょう。最高気温は、日本海側の地域できょうより低く、太平洋側の地域ではきょうよりやや高いところが多くなりそうです。夏日が予想されている長野では一日の寒暖差が17℃ほどと、大きくなりそうです。

今週は西日本や東日本でぐずついた天気

今週は、西日本や東日本ではぐずついた天気となりそうです。水曜日から木曜日にかけては、西日本と東日本の広い範囲で雨が降るでしょう。金曜日から土曜日にかけては、西日本を中心に雨の降るところがありそうです。気温は平年よりやや高い日が多いでしょう。