トランプ大統領がホルムズ海峡の逆封鎖を表明し、その実行まで残り5時間となりました。すでに暮らしにも大きな影響が出ている中で、不安の声が広がっています。アメリカのトランプ大統領がイランに示した新たなデッドライン。イランが事実上封鎖しているホルムズ海峡を、逆にアメリカが封鎖すると表明しました。アメリカ・トランプ大統領：あす（13日）午前10時（日本時間午後11時）に封鎖が発効する。他国も協力し、イランが石油