島ポキ丼が食べられる！ オシャレカフェ「POOL」新島の西側にある、前浜海岸のすぐそばにあるカフェ「POOL（プール）」。メイン道路から1本入った場所にあるので海は見られませんが、隠れ家カフェとしてゆったりした気持ちで過ごすことができます。店内はテーブル席や広々としたソファ席があるオシャレな空間。「島寿司醤油とスパイシーマヨの2種ポキ丼」1600円ゴールデンウィークと夏期限定の人気料理、「島寿司醤油とスパイシー