ＹｏｕＴｕｂｅｒでタレントのひまひまのＹｏｕＴｕｂｅが１０日、アップされ、ひまひまの両親が、緊急入院中のひまひまの様子を伝えた。ひまひまは２週間前に緊急入院。両親は入院を報告した際に「１週間程度」と説明していたが、２週間経過しても退院できていない状況について「血液検査がかんばしくないときもありました」「心配な時期もありました」などと説明。だがそこから「快方に向かっている」「いろんな数値が良くな