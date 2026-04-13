元乃木坂46・和田まあや、結婚 お相手は「メディア制作に携わっている男性」 白無垢姿も公開【報告全文】
元乃木坂46の和田まあやが13日、自身のインスタグラムを更新し、結婚したことを発表した。
【写真】美しい…白無垢姿を公開した和田まあや お相手との“家族ショット”も
和田は、白無垢姿の写真とともに、【ご報告】と題し、「私事で恐縮ですが、かねてよりお付き合いしておりましたメディア制作に携わっている男性と結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と報告。
乃木坂46のメンバーとして状況してきたことを振り返り、「生活が180度変わり、環境に心も体もついていけず大変なこともありましたが、振り返ると、そのすべてが今の幸せへと繋がっていました」とつづった。
続けて、「どんな時も温かく支えてくださる皆さんの存在が私の大きな力になりました。活動を通して出会えたメンバーやスタッフの皆さま、たくさんの愛に支えられてここまで来ることができました」とし、「出会ったすべての方に心から感謝しています。本当にありがとうございます」と感謝の気持ちを吐露。
「これからも私らしく、一歩一歩進んでいきます。温かく見守っていただけたら嬉しいです。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
和田は、1998年4月23日生まれ、広島県出身。2011年8月、乃木坂46の1期生オーディションに合格。22年にグループを卒業し、23年には株式会社kaboを設立した。
■報告全文
【ご報告】
いつも応援してくださる皆さまへ
私事で恐縮ですが、
かねてよりお付き合いしておりました
メディア制作に携わっている男性と結婚いたしましたことをご報告させていただきます。
13歳で広島から上京した日、
新幹線のホームで家族に手を振り、
出発したあの瞬間を今でも鮮明に覚えています。
「当分、帰って来られないんだ」とはじめて実感が湧いてきて、親の顔が見えなくなった瞬間に涙が止まりませんでした。
あのときの寂しさも、不安も、そして家族の気持ちも、
すべて大切に抱えてここまで来ました。
生活が180度変わり、環境に心も体もついていけず大変なこともありましたが、振り返ると、そのすべてが今の幸せへと繋がっていました。
どんな時も温かく支えてくださる皆さんの存在が私の大きな力になりました。
活動を通して出会えたメンバーやスタッフの皆さま、
たくさんの愛に支えられてここまで来ることができました。
出会ったすべての方に心から感謝しています。
本当にありがとうございます。
これからも私らしく、一歩一歩進んでいきます。
温かく見守っていただけたら嬉しいです。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします
和田まあや
【写真】美しい…白無垢姿を公開した和田まあや お相手との“家族ショット”も
和田は、白無垢姿の写真とともに、【ご報告】と題し、「私事で恐縮ですが、かねてよりお付き合いしておりましたメディア制作に携わっている男性と結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と報告。
乃木坂46のメンバーとして状況してきたことを振り返り、「生活が180度変わり、環境に心も体もついていけず大変なこともありましたが、振り返ると、そのすべてが今の幸せへと繋がっていました」とつづった。
「これからも私らしく、一歩一歩進んでいきます。温かく見守っていただけたら嬉しいです。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
和田は、1998年4月23日生まれ、広島県出身。2011年8月、乃木坂46の1期生オーディションに合格。22年にグループを卒業し、23年には株式会社kaboを設立した。
■報告全文
【ご報告】
いつも応援してくださる皆さまへ
私事で恐縮ですが、
かねてよりお付き合いしておりました
メディア制作に携わっている男性と結婚いたしましたことをご報告させていただきます。
13歳で広島から上京した日、
新幹線のホームで家族に手を振り、
出発したあの瞬間を今でも鮮明に覚えています。
「当分、帰って来られないんだ」とはじめて実感が湧いてきて、親の顔が見えなくなった瞬間に涙が止まりませんでした。
あのときの寂しさも、不安も、そして家族の気持ちも、
すべて大切に抱えてここまで来ました。
生活が180度変わり、環境に心も体もついていけず大変なこともありましたが、振り返ると、そのすべてが今の幸せへと繋がっていました。
どんな時も温かく支えてくださる皆さんの存在が私の大きな力になりました。
活動を通して出会えたメンバーやスタッフの皆さま、
たくさんの愛に支えられてここまで来ることができました。
出会ったすべての方に心から感謝しています。
本当にありがとうございます。
これからも私らしく、一歩一歩進んでいきます。
温かく見守っていただけたら嬉しいです。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします
和田まあや