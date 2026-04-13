紫のストライカーコンビが躍動した。サンフレッチェ広島レジーナは12日、WEリーグクラシエカップ準決勝第1戦で日テレ・東京ヴェルディベレーザをホームに迎え、FW上野真実の2ゴール1アシストとFW神谷千菜の古巣弾で、3−2で競り勝った。広島は試合の立ち上がりから東京NBに押し込まれたが、6分にカウンターから先制。MF中嶋淑乃が左サイドを持ち上がり、相手DFを引きつけて折り返すと、中央でフリーになった上野が左足シュート