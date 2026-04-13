BALLISTIKBOYZの砂田将宏、グラビアアイドルで女優の岸明日香、俳優の内藤秀一郎が縦型ショートドラマプラットフォーム「ReelShort」で5月に配信となる「アイドル夫を捨てたら、人生逆転した件」に出演する。今作は岡田結実と超特急・村田祐基のダブル主演作で、人気アイドルの夫（村田）を支え続けてきた妻（岡田）の大逆転劇を描く。女性マネジャーと不倫関係にある夫から冷遇されている妻は、事故でおなかの子供も失い、