撮影：岩粼幸哉 2026年4月3日（金）東京・IMM THEATERにて、舞台「エクストリーム・シチュエーションコメディ（kcal）『汗が目に入っただけ』」が開幕しました。主演は鈴木保奈美さん、脚本・演出は、喜劇やシチュエーションコメディを得意とするアガリスクエンターテイメントの主宰・冨坂 友さん。鈴木さんと冨坂さんは、ワンカットの生放送ドラマ『生ドラ！東京は24時 －シンガロング！&#