音楽ユニットLOVE PSYCHEDELICO（ラブサイケデリコ）のギターNAOKI（52）が13日、Xを更新。SNS上で話題となっている有名ギタリスト布袋寅泰（64）の投稿に言及した。NAOKIは、布袋が11日にXで投稿し、その後削除したとされる投稿を紹介したまとめサイトの記事を引用。記事では布袋のアカウントで「未だかつて日本の首相がロックンロールと交わったことがあったか？素晴らしいことなんだよ」と記したと伝えている。11日に、来日して