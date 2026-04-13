音楽ユニットLOVE PSYCHEDELICO（ラブサイケデリコ）のギターNAOKI（52）が13日、Xを更新。SNS上で話題となっている有名ギタリスト布袋寅泰（64）の投稿に言及した。

NAOKIは、布袋が11日にXで投稿し、その後削除したとされる投稿を紹介したまとめサイトの記事を引用。記事では布袋のアカウントで「未だかつて日本の首相がロックンロールと交わったことがあったか？素晴らしいことなんだよ」と記したと伝えている。11日に、来日している英国の伝説的ハードロックバンド、ディープ・パープルが東京・日本武道館公演を前に、首相官邸を表敬訪問し、大ファンで知られる高市早苗首相と面会したことから、その内容を受けての投稿とみられていた。

NAOKIはこの内容に触れ「ハッキリ言っておきたい。全く素晴らしいと思わない」とキッパリ。「芸術に政府のお墨付きなんていらない」と“NO”を突きつけた。

LOVE PSYCHEDELICOはボーカルKUMI（49）、ギターNAOKIによる音楽ユニット。2000年4月21日、シングル「LADY MADONNA〜憂鬱なるスパイダー〜」でデビューし、25年にデビュー25周年を迎えた。現在開催中のツアー「LOVE PSYCHEDELICO 25th Anniversary Tour」をもって活動休止すると発表している。