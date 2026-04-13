フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs ミルウォーキー・バックス 日付：2026年4月13日（月） 開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia） 最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 126 - 106 ミルウォーキー・バックス NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対ミルウォーキー・バックスがエクスフィニティ・モバイ