俳優高知東生（61）が13日、Xを更新。京都府南丹市の小6男児行方不明事件をめぐり、私見をつづった。高知は「京都男児行方不明事件。素人達の色々な噂や憶測がネット上に広まっているけど、素人が思いつく事は警察はとっくに調べていると思うぞ」と書き出した。そして「どんな問題もそうだが、素人が思いつく事なんか、その道のプロ達はとっくに思いついている。なのになぜか素人はプロが思いつかないことを思いついたと考えるんだ