『コウノドリ』でも活躍していた医師が不足？4月9日は「子宮の日」。子宮頸がんの予防啓発活動が全国で行われている。そこにともない。鈴ノ木ユウさんの大ヒット作『コウノドリ』より、13巻と14巻に掲載されている「子宮頸がん」218ページが1週間無料公開された。この「子宮頸がん」は主人公の鴻鳥サクラの出生の秘密も描かれている。本作は「モーニング」で連載され、2012年から2020年にわたり全34巻が刊行。さらにコロナを経て、