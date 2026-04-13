ラ・リーガ 25/26の第31節 ビルバオとビリャレアルの試合が、4月13日04:00にサン・マメスにて行われた。 ビルバオはゴルカ・グルセタ（FW）、ニコ・ウィリアムズ（FW）、オイアン・サンセト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するビリャレアルはタニ・オルワセイ（FW）、ジェラール・モレノ（FW）、アルフォンソ・ゴンサレス（FW）らが先発に名を連ねた。 26分に試合が動く。ビ