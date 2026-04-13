ラ・リーガ 25/26の第31節 ビルバオとビリャレアルの試合が、4月13日04:00にサン・マメスにて行われた。

ビルバオはゴルカ・グルセタ（FW）、ニコ・ウィリアムズ（FW）、オイアン・サンセト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するビリャレアルはタニ・オルワセイ（FW）、ジェラール・モレノ（FW）、アルフォンソ・ゴンサレス（FW）らが先発に名を連ねた。

26分に試合が動く。ビリャレアルのタニ・オルワセイ（FW）のアシストからセルジ・カルドナ（DF）がゴールを決めてビリャレアルが先制。

さらに45+5分ビリャレアルが追加点。アルフォンソ・ゴンサレス（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とビリャレアルがリードしてハーフタイムを迎えた。

ビルバオは後半の頭から選手交代。イニゴ・レクエ（DF）からアンドニ・ゴロサベル（DF）に交代した。

46分、ビリャレアルが選手交代を行う。パウ・ナバロ（DF）からラファ・マリン（DF）に交代した。

65分、ビルバオは同時に3人を交代。イニゴ・ルイス・デ ガラレタ（MF）、オイアン・サンセト（MF）、ニコ・ウィリアムズ（FW）に代わりアレハンドロ・レゴ（MF）、アレックス・ベレンゲル（FW）、ロベルト・ナバーロ（FW）がピッチに入る。

68分、ビリャレアルは同時に2人を交代。タニ・オルワセイ（FW）、アルフォンソ・ゴンサレス（FW）に代わりジョージズ・ミカウタゼ（FW）、ニコラス・ペペ（FW）がピッチに入る。

77分、ビリャレアルが選手交代を行う。タジョン・ブキャナン（MF）からアルベルト・モレイロ（FW）に交代した。

82分、ビリャレアルが選手交代を行う。パプ・ゲイ（MF）からダニエル・パレホ（MF）に交代した。

82分、ビルバオが選手交代を行う。イニャキ・ウィリアムス（FW）からニコ・セラーノ（FW）に交代した。

84分、ビルバオのユーリ・ベルチチェ（DF）のアシストからゴルカ・グルセタ（FW）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

以降は試合は動かず、ビリャレアルが1-2で勝利した。

なお、ビルバオは90+1分にアンドニ・ゴロサベル（DF）、90+1分にゴルカ・グルセタ（FW）に、またビリャレアルは19分にパウ・ナバロ（DF）、75分にサンティ・コメサーニャ（MF）、77分にタジョン・ブキャナン（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-13 06:10:29 更新