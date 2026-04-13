開催：2026.4.13 会場：シチズンズバンク・パーク 結果：[フィリーズ] 3 - 4 [Dバックス] MLBの試合が13日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとDバックスが対戦した。 フィリーズの先発投手はザック・ポップ、対するDバックスの先発投手はザック・ゲーレンで試合は開始した。 2回表、7番 ジェームズ・マッキャン 4球目を打ってセンターへのタイムリーツ