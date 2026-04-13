「ファーム・西地区、広島４−３阪神」（１２日、佐伯総合スポーツ公園野球場）ついに飛び出した。阪神・ディベイニーが来日初本塁打となる今季１号。１３日が２９歳の誕生日の助っ人が自ら“前祝い”の祝砲を放った。絶好球を逃さず一閃（いっせん）した。二回１死で迎えた第１打席、相手先発右腕・河野と対峙（たいじ）した３球目だった。「甘いボールを良いスイングで捉えることができた」。カーブを引っ張った打球が左翼