「ファーム・西地区、広島４−３阪神」（１２日、佐伯総合スポーツ公園野球場）

ついに飛び出した。阪神・ディベイニーが来日初本塁打となる今季１号。１３日が２９歳の誕生日の助っ人が自ら“前祝い”の祝砲を放った。

絶好球を逃さず一閃（いっせん）した。二回１死で迎えた第１打席、相手先発右腕・河野と対峙（たいじ）した３球目だった。「甘いボールを良いスイングで捉えることができた」。カーブを引っ張った打球が左翼フェンスを越えたのを確認すると、悠々とダイヤモンドを一周した。ベンチでナインに祝福され、うれしそうに笑顔を見せた。

ようやく出た一撃は誕生日前日に生まれた。「誕生日近くで打てたことが本当にうれしい」と満面の笑みで喜びを表現。記念の一発は２９歳に持ち越さなかった。

ただ、反省も忘れない。２打席目以降は凡退。１点を追う八回には２死二、三塁と一打逆転の好機で空振り三振に倒れた。「自分が目指す状態にはまだ遠い」とまだ道半ば。平田２軍監督も「あとは打ち損じをいかに減らせるか」と課題を示した。異国の地で一つ年を重ねた助っ人は、真価を発揮するために状態を上げていく。