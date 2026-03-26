リーグ・アン 25/26の第29節 トゥールーズとリールの試合が、4月13日00:15にスタジアム・トゥールーズにて行われた。 トゥールーズはエメルソン（FW）、ヤン・グボホ（MF）、アーロン・ドヌム（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリールはマティアス・フェルナンデス（FW）、フェリックス・コレイア（FW）、ハウコンアルナル・