写真：4月22日にリリースされる、両A面シングル「スターダスト/エルダーフラワー」ジャケット写真ほか Official髭男dismが新曲「スターダスト」を配信リリースした。本作は、TBS系 日曜劇場『ＧＩＦＴ』の主題歌を務め、藤原聡（Vo、Pf）がドラマの脚本にインスパイアを受けて書き下ろした一曲である。 ■新曲2曲を収録した両A面シングル「スターダスト/エルダーフラワӦ