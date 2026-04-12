グローバルグループ・aespaが、初のドームツアー『2026 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]』を、4月11日・12日に京セラドーム大阪でスタートさせた。【ライブ写真】aespa、初のドームツアーの様子昨年のアリーナツアー『2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN』をソールドアウトさせ、ライブを望む多くのファンの声に応える形で、今回のドームツアーが追加決定。京