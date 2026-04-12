aespa、初のドームツアー開幕 大阪で一味違う新衣装、最新曲「ATTITUDE」初披露
グローバルグループ・aespaが、初のドームツアー『2026 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]』を、4月11日・12日に京セラドーム大阪でスタートさせた。
【ライブ写真】aespa、初のドームツアーの様子
昨年のアリーナツアー『2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN』をソールドアウトさせ、ライブを望む多くのファンの声に応える形で、今回のドームツアーが追加決定。京セラドーム大阪公演（4月11日・12日）に加え、東京ドーム公演（4月25日・26日）含む全4公演を開催する。
期待に胸を膨らませたファンで埋め尽くされた会場は熱気に包まれ、ライブの幕が開けた。
昨年のアリーナツアーとは一味違う新衣装でaespaのメンバーが登場。グレードアップしたパフォーマンス、ステージングで圧倒し、最新リリース曲となっているTVアニメ『キルアオ』オープニングテーマの「ATTITUDE」も初披露。堂々としたaespaらしい歌詞と、サビの一気に高揚感を解き放つビート、頭から離れないメロディーに合わせ、手で銃の形を作るのがポイントのダンスで観客を瞬く間に魅了した。
【ライブ写真】aespa、初のドームツアーの様子
昨年のアリーナツアー『2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN』をソールドアウトさせ、ライブを望む多くのファンの声に応える形で、今回のドームツアーが追加決定。京セラドーム大阪公演（4月11日・12日）に加え、東京ドーム公演（4月25日・26日）含む全4公演を開催する。
昨年のアリーナツアーとは一味違う新衣装でaespaのメンバーが登場。グレードアップしたパフォーマンス、ステージングで圧倒し、最新リリース曲となっているTVアニメ『キルアオ』オープニングテーマの「ATTITUDE」も初披露。堂々としたaespaらしい歌詞と、サビの一気に高揚感を解き放つビート、頭から離れないメロディーに合わせ、手で銃の形を作るのがポイントのダンスで観客を瞬く間に魅了した。