ABEMAにて、Hey! Say! JUMPの知念侑李、有岡大貴、伊野尾慧による新番組『いのありちねん』の放送が決定した。 （関連：【画像あり】ABEMA10周年特番『30時間限界突破フェス』タイムテーブル） 本発表は、有岡と伊野尾が企画MCを務めるABEMA開局10周年記念の特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画「今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP」にて行われた。 「今日好きダンスバトル 一夜限